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11:49, 8 января 2025Мир

В Тибете зафиксировали более 500 афтершоков

В Тибете зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Tibet Fire and Rescue / Reuters

Сейсмологи зарегистрировали в зоне бедствия на территории Тибетского автономного района КНР более 500 повторных сейсмических толчков после землетрясения, произошедшего 7 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что до 95 процентов зафиксированных афтершоков в районе города Шигадзе имели магнитуду менее 3,0, самый сильный достиг магнитуды 4,4.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И в связи с землетрясением.

Землетрясение произошло на юго-западе Китая — на территории Тибета и около границы с Непалом. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от Шигадзе на глубине около 10 километров.

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