В Тибете зафиксировали более 500 афтершоков

В Тибете зафиксировали 515 афтершоков после землетрясения

Сейсмологи зарегистрировали в зоне бедствия на территории Тибетского автономного района КНР более 500 повторных сейсмических толчков после землетрясения, произошедшего 7 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что до 95 процентов зафиксированных афтершоков в районе города Шигадзе имели магнитуду менее 3,0, самый сильный достиг магнитуды 4,4.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И в связи с землетрясением.

Землетрясение произошло на юго-западе Китая — на территории Тибета и около границы с Непалом. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от Шигадзе на глубине около 10 километров.