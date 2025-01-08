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01:38, 8 января 2025Мир

МИД России выразил соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

Глава МИД Лавров выразил соболезнования Ван И в связи с землетрясением в Тибете
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования своему китайскому коллеге Ван И в связи с произошедшим землетрясением в Тибетском автономном районе КНР. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Пекине.

Лавров отметил, что землетрясение повлекло значительные человеческие жертвы и разрушения.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — подчеркнул он.

Ранее 7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, жертвами ЧП стали 95 человек, еще 130 пострадали.

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