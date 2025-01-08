Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

The Sun: актер из фильма о Джеймсе Бонде Эмилио Эчеваррия умер в 80 лет

На 81-м году жизни умер мексиканский актер Эмилио Эчеваррия. Об этом пишет газета The Sun.

Наибольшую известность артисту принесла роль помощника агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас». По данным источника, Эчеваррия скончался в субботу, 4 января, в Мехико. О его смерти официально объявила Мексиканская академия кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что у актера осталась дочь, которая пошла по стопам отца.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы».