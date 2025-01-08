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11:44, 8 января 2025Культура

Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде

The Sun: актер из фильма о Джеймсе Бонде Эмилио Эчеваррия умер в 80 лет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Chavez / WireImage / Getty Images

На 81-м году жизни умер мексиканский актер Эмилио Эчеваррия. Об этом пишет газета The Sun.

Наибольшую известность артисту принесла роль помощника агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Умри, но не сейчас». По данным источника, Эчеваррия скончался в субботу, 4 января, в Мехико. О его смерти официально объявила Мексиканская академия кинематографических искусств и наук.

Отмечается, что у актера осталась дочь, которая пошла по стопам отца.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы».

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