Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

Актер из «Ходячих мертвецов» Келлер Форнес умер в возрасте 32 лет

Ушел из жизни актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы», Об этом сообщает издание People.

Сообщается, что Форнес умер 19 декабря в Техасе. Сначала портал опубликовал информацию о смерти артиста со ссылкой на некролог, опубликованный местным похоронным домом, а позже появились официальные подтверждения этой информации от коллег Келлера. О причинах произошедшего неизвестно. Последний пост в социальных сетях он выложил за несколько дней до трагедии.

В актерской фильмографии Келлера, помимо культовых «Ходячих мертвецов», также проекты «Гений», «Игра», «Сомнения» и многие другие.

Ранее стало известно, что не стало актера, сыгравшего во «Властелине колец». Он скончался на 86-м году жизни.