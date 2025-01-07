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20:19, 7 января 2025Культура

Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

Актер из «Ходячих мертвецов» Келлер Форнес умер в возрасте 32 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал County Rescue

Ушел из жизни актер, музыкант и режиссер Келлер Форнес, известный по роли в сериале «Ходячие мертвецы», Об этом сообщает издание People.

Сообщается, что Форнес умер 19 декабря в Техасе. Сначала портал опубликовал информацию о смерти артиста со ссылкой на некролог, опубликованный местным похоронным домом, а позже появились официальные подтверждения этой информации от коллег Келлера. О причинах произошедшего неизвестно. Последний пост в социальных сетях он выложил за несколько дней до трагедии.

В актерской фильмографии Келлера, помимо культовых «Ходячих мертвецов», также проекты «Гений», «Игра», «Сомнения» и многие другие.

Ранее стало известно, что не стало актера, сыгравшего во «Властелине колец». Он скончался на 86-м году жизни.

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