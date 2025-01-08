Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:33, 8 января 2025Россия

Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Глава МЧС Куренков выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших в ходе ликвидации последствий удара беспилотников по городу Энгельс. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей», — заявил он, подчеркнув, что погибшие выполнили свой долг до конца.

Ранее стало известно, что при исполнении служебного долга в Саратовской области погибли сотрудники МЧС России Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Афанасьев был начальником 1 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда. Телеупов являлся старшим пожарным 4-й пожарно-спасательной части.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждение получило одно из промышленных предприятий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

      Журналист обратился к американцам на фоне пожара в Калифорнии

      В Словакии прокомментировали остановку транзита газа через Украину

      В российском регионе сбили беспилотники ВСУ

      В США осудили планы Трампа присоединить Канаду и Гренландию

      В российском городе обрушились балконы в жилом доме

      США пообещали Украине «очень значительный» пакет военной помощи

      Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

      В Испании заявили о росте фашизма в Европе

      Пожар в престижном районе Лос-Анджелеса связали с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше