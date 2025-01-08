Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Глава МЧС Куренков выразил соболезнования родным погибших в Энгельсе пожарных

Глава МЧС России Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших в ходе ликвидации последствий удара беспилотников по городу Энгельс. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Это невосполнимая утрата для семей наших сотрудников и для министерства. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей», — заявил он, подчеркнув, что погибшие выполнили свой долг до конца.

Ранее стало известно, что при исполнении служебного долга в Саратовской области погибли сотрудники МЧС России Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов. Афанасьев был начальником 1 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда. Телеупов являлся старшим пожарным 4-й пожарно-спасательной части.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждение получило одно из промышленных предприятий.