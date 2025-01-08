Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 8 января 2025Мир

В НАТО распределят ответственность за военные потребности Украины

В НАТО распределят ответственность за военную помощь Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Страны НАТО назначат среди друг друга ответственных за военную помощь Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Он уточнил, что будут созданы восемь «коалиций по возможностям», каждая из которых будет ответственна за один из аспектов военных потребностей Киева. «Лидерам этих коалиций будет необходимо одобрить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины до 2027 года», — сказал представитель.

Среди направлений помощи Украине в Пентагоне назвали ВВС, бронетехнику, артиллерию, разминирование, беспилотники, интегрированную противоракетную и противовоздушную оборону, информационные технологии и морскую безопасность.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон ожидает дальнейшую помощь Украине и продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после ухода президента США Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Эвакуационная группа ВСУ бросила раненых бойцов под Курском

      В США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга

      Премьер Дании отказалась продавать Гренландию

      Два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

      В НАТО распределят ответственность за военные потребности Украины

      В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРН

      В Канаде пообещали не допустить вхождения страны в США

      МИД России выразил соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

      В Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты

      Камала Харрис посетит Сингапур, Бахрейн и Германию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше