В НАТО распределят ответственность за военные потребности Украины

В НАТО распределят ответственность за военную помощь Украины

Страны НАТО назначат среди друг друга ответственных за военную помощь Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Он уточнил, что будут созданы восемь «коалиций по возможностям», каждая из которых будет ответственна за один из аспектов военных потребностей Киева. «Лидерам этих коалиций будет необходимо одобрить дорожные карты, в которых будут сформулированы потребности и цели Украины до 2027 года», — сказал представитель.

Среди направлений помощи Украине в Пентагоне назвали ВВС, бронетехнику, артиллерию, разминирование, беспилотники, интегрированную противоракетную и противовоздушную оборону, информационные технологии и морскую безопасность.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон ожидает дальнейшую помощь Украине и продолжение работы контактной группы для обеспечения потребностей Киева после ухода президента США Джо Байдена.