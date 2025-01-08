Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 8 января 2025Мир

В Пентагоне раскрыли детали обучения украинских пилотов F-16

Пентагон: пилотов ВСУ для F-16 обучают в Канаде, Дании, Франции и Великобритании
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Украинские пилоты проходят обучение управлению истребителями F-16 в Румынии, Дании, Канаде, Франции и Великобритании. Детали обучения летчиков раскрыл высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.

Он добавил, что в среднем тренировочный цикл для обучения пилотированию F-16 составляет от двух до трех лет.

Представитель американского Минобороны отметил, что в общей сложности Киеву обещано 79 истребителей, которые должны передать Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Ранее стало известно, что на Украине почти на три месяца сократили сроки подготовки пилотов на американских истребителях F-16.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

      Глава OpenAI ответил на обвинения в насилии над сестрой

      Россиянам дали советы по подготовке к первому рабочему дню

      В Херсоне четвертый раз за сутки произошли взрывы

      В Пентагоне раскрыли детали обучения украинских пилотов F-16

      Главу разработчика ChatGPT обвинили в сексуализированном насилии

      Байден рассказал о похвале от Трампа

      В Пентагоне ответили на вопрос о предоставлении Киеву вертолетов Blackhawk

      Блинкен рассказал о целях Запада в отношении Грузии

      Раскрыты имена погибших в Энгельсе после атаки дронов пожарных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше