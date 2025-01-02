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17:50, 2 января 2025Бывший СССР

На Украине сократили сроки подготовки пилотов на американских истребителях

На Украине почти на три месяца сократили сроки подготовки пилотов на F-16
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине почти на три месяца сократили сроки подготовки пилотов на американских истребителях F-16. Об этом заявил замминистра обороны страны Сергей Мельник, передает ТАСС.

По его словам, на Украине оптимизировали процесс получения курсантами свидетельств частного пилота. «[Это] позволит уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца», — обозначил Мельник.

Замминистра обороны также заявил, что в течение 10 лет в рамках программы НАТО Defence Education Enhancement Programme были подготовлены более 15 тысяч украинских военных.

Ранее стало известно о намерении правительства Дании направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров. В частности, уже переданы шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки.

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