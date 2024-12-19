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14:13, 19 декабря 2024Мир

Дания захотела направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров

Правительство Дании захотело направить Киеву больше оружия до мирных переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Правительство Дании хочет направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По мнению премьера, странам Европы пока рано фокусироваться на переговорах. «Мы вынуждены поставить Украину в лучшую ситуацию. Это требует дополнительной противовоздушной обороны, больших объемов оружия, и чтобы большее число стран инвестировали в украинский военно-промышленный комплекс», — сказала она.

Ранее Фредериксен рассказала, что Дания уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов.

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