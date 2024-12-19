Дания захотела направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров

Правительство Дании хочет направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
По мнению премьера, странам Европы пока рано фокусироваться на переговорах. «Мы вынуждены поставить Украину в лучшую ситуацию. Это требует дополнительной противовоздушной обороны, больших объемов оружия, и чтобы большее число стран инвестировали в украинский военно-промышленный комплекс», — сказала она.
Ранее Фредериксен рассказала, что Дания уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов.