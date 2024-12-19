Дания захотела направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров

Правительство Дании захотело направить Киеву больше оружия до мирных переговоров

Правительство Дании хочет направить Украине больше оружия до начала мирных переговоров. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

По мнению премьера, странам Европы пока рано фокусироваться на переговорах. «Мы вынуждены поставить Украину в лучшую ситуацию. Это требует дополнительной противовоздушной обороны, больших объемов оружия, и чтобы большее число стран инвестировали в украинский военно-промышленный комплекс», — сказала она.

Ранее Фредериксен рассказала, что Дания уже передала Украине шесть многоцелевых западных истребителей F-16, и еще 13 единиц ожидают доставки. Процесс передачи привязан к темпам подготовки украинских пилотов.