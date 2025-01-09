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09:58, 9 января 2025Из жизни

Аномально маленький одноглазый кот нашел дом

В Великобритании аномально маленький одноглазый кот нашел любящих хозяев
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Jam Press / RSPCA

В Великобритании рыжий кот с заячьей губой по имени Бенни и его серый брат Тедди обрели дом. Об этом сообщает Jam Press.

Брошенных матерью котят нашел надсмотрщик за собаками. Он подобрал зверят и отдал их благотворительной организации Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Рыжий котенок родился аномально маленьким, одноглазым и только с одной ноздрей. Несмотря на свою особенность, он нашел любящих хозяев — Сэма Дай и Ханну Гримвуд. Пара приютила и Бенни, и Тедди. У Дай и Гримвуд уже есть семилетняя кошка Чарли, слепой кот Тони из Дубая и кот Мерлин. Они содержат зверей на своей ферме.

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По словам пары, все коты любят спать с ними в кровати. Дай отметил, что из-за патологии Бенни может громко храпеть. Сейчас он учится запрыгивать на кровать и кухонные полки. Как подчеркивает мужчина, Бенни выглядит слишком маленьким для своего возраста: его брат Тедди больше него в четыре раза. При этом Бенни гораздо активнее брата. Дай рассказал, что странный котенок — самый игривый среди всех их питомцев.

Ранее сообщалось, что четырехухий котенок попал в приют американского штата Теннесси и смог помочь сотрудникам учреждения. Он привлек внимание к приюту в социальных сетях, что привело к притоку пожертвований на ремонт.

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