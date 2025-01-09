Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:50, 9 января 2025Наука и техника

Apple ответила на обвинения в прослушке пользователей

Apple заявила, что никогда не подслушивала своих пользователей ради рекламы
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В корпорации Apple рассказали, что никогда не использовали голосовой помощник Siri для сбора рекламных данных. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Представители IT-гиганта подчеркнули, что конфиденциальность является основополагающей частью процесса проектирования гаджетов. Поэтому Apple никогда не использовала голосовой помощник Siri для создания маркетинговых профилей и никогда не передавала данные потребителей третьим лицам в целях показа рекламы.

По словам журналистов издания The Verge, заявление Apple появилось спустя неделю после того, как компания согласилась выплатить 95 миллионов долларов пользователям, которые обвинили Siri в прослушке. Иск был подан после того, как в 2019 году газета The Guardian сообщила, что голосовые запросы Siri могут прослушивать сотрудники Apple, занимающиеся настройкой голосового ассистента.

Материалы по теме:
Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Дороже денегНа что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
18 марта 2021
Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
Запас прочности.Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность?
26 мая 2021

В заявлении Apple также говорится, что Siri разработана таким образом, чтобы обрабатывать как можно больше данных силами устройства, не посылая информацию на удаленный сервер. В компании заметили, что могут обрабатывать обезличенные данные Siri, но только если пользователь согласится делиться информацией для улучшения голосового помощника.

«Мы считаем, что конфиденциальность является одним из основных прав человека, и мы продолжим неустанно концентрироваться на разработке наших продуктов и услуг для защиты этого права», — заключили в компании.

Ранее стало известно, что устройства Xiaomi и Apple оказались самыми продаваемым смартфонами в России по данным МТС. Так, китайская корпорация Xiaomi заняла 21 процент российского рынка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армения поддержала решение о начале присоединении к Евросоюзу

      Российский дрон пошел на таран беспилотника ВСУ в Курской области и снял это на видео

      После скандала «Крылья Советов» получат нового главу

      В Приднестровье назвали статус России в газовом вопросе

      Четверо россиян и две машины оказались в море на отколовшейся льдине

      Пассажир поссорился с девушкой и внезапно открыл дверь самолета при рулении

      Раскрыта дата первого слушания по делу о теракте на Крымском мосту

      В новогоднюю ночь подростки избили советника мэра российского города

      Роберт Паттинсон тайно женился

      Популярная блогерша подавилась едой и задохнулась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше