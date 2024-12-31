Названы самые продаваемые бренды смартфонов в России

МТС: самыми продаваемыми брендами смартфонов в России стали Xiaomi и Apple

Самыми продаваемыми смартфонами в России в 2024 году остались модели компаний Xiaomi и Apple. Самые продаваемые бренды назвали аналитики МТС, передает РИА Новости.

Отмечается, что лидером рынка остается Xiaomi, занимающая 21 процент по количеству проданных смартфонов. Второе место занимает Tecno с долей в 16 процентов, а третью — Samsung (12 процентов). Доля Realme составила 11 процентов, а Infinix и Apple заняли по 9 процентов рынка.

При этом в денежном выражении лидирует продукция Apple, на которую пришлось 32 процента потраченных средств. Всего за 10 месяцев 2024-го в России было продано 2,4 миллиона смартфонов Apple на сумму 211 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичными периодои прошлого года продажи увеличились на 8 рублей в натуральном и на 10 процентов в денежном выражении.

