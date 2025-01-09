Армия России нанесла удар по цехам сборки украинских беспилотников и аэродромам ВСУ

Минобороны: нанесен удар по украинским военным аэродромам и цехам сборки БПЛА

Армия России нанесла удар по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Целью ударов также стала военная инфраструктура ВСУ. Российским дальнобойным оружием были поражены цеха сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркнули в военном ведомстве.

Помимо этого, за истекшие сутки российские войска поразили 163 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В том числе речь идет о местах дислокации иностранных наемников.

Ранее в Минобороны озвучили потери ВСУ в Курской области. По данным министерства, они составили свыше 50 тысяч человек, почти 300 танков и свыше полутора тысяч бронированных машин.