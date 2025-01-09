Руководство Грузии обвинили в перепродаже автомобилей в Россию

Экс-президент Грузии Зурабишвили обвинила власти в перепродаже автомобилей в РФ

Грузинская экономика под руководством партии «Грузинская мечта» по большей части остановлена, а какие-то доходы страна получает за счет помощи России в обходе западных санкций. Об этом на брифинге заявила бывший президент страны Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

По ее словам, одним из источников такого заработка стали дорогостоящие автомобили, которые якобы направляются через Грузию в страны Средней Азии, но на самом деле идут в Россию. При этом политик отметила, что отдельного исследования заслуживает то, что находится в самих машинах в момент пересечения границы.

«Это серьезная проблема и, наверное, один из источников, по которому правящая партия сохраняет доходы», — подчеркнула Зурабишвили. Она выступает за повторные парламентские выборы из-за массовых нарушений, о которых заявляют оппозиционные силы, и отказывается признавать как новый состав парламента, так и утвержденного им президента.

На том же брифинге Зурабишвили заявила о продолжении исполнения функций президента Грузии. Официально ее полномочия истекли в конце декабря, ее место занял бывший футболист Михаил Кавелашвили.