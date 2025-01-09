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22:52, 9 января 2025Мир

Байден поздравил нового президента Ливана

Байден заявил, что Аун будет играть ключевую роль в восстановлении Ливана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент Ливана Джозеф Аун сыграет ключевую роль в восстановлении страны после конфликта с Израилем, а также в условиях экономического кризиса. Об этом заявил президент США Джо Байден в поздравлении ливанского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

«Более двух лет ливанский народ страдал — не только от разрушительной войны и продолжающегося финансового кризиса, но и от отсутствия национального руководства. Теперь, через своих избранных парламентариев, народ Ливана осуществил свое демократическое право выбирать свое собственное будущее. Он выбрал путь, связанный с миром, безопасностью, суверенитетом и реконструкцией, в партнерстве с международным сообществом», — говорится в поздравлении.

Байден отметил, что США поддержат Ливан на его пути.

Ранее парламент Ливана избрал главнокомандующего армией Джозефа Ауна президентом страны после второго тура выборов. Ему потребовалось «лишь простое парламентское большинство в 65 голосов», чтобы стать новым главой государства.

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