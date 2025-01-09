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16:02, 9 января 2025Мир

Главнокомандующий армией стал президентом Ливана

Al Jazeera: Главнокомандующий армией Джозеф Аун избран президентом Ливана
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Парламент Ливана избрал главнокомандующего армией Джозефа Ауна президентом страны после второго тура выборов. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Главнокомандующий армией Ливана Джозеф Аун был избран президентом после второго тура парламентских выборов, что позволило выйти из тупика, в результате которого страна находилась без главы государства с октября 2022 года», — передает телеканал.

Отмечается, что Ауну потребовалось «лишь простое парламентское большинство в 65 голосов», чтобы стать новым избранным лидером Ливана. Кроме того, сообщается, что члены парламента «разразились аплодисментами», когда политик набрал необходимое для победы число голосов.

В октябре прошлого года портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США на фоне операций Израиля против шиитского движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана.

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