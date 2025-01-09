Байден решил ввести новые санкции против России до ухода с поста президента

Reuters: Байден в ближайшие дни объявит о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден до ухода с поста президента страны объявит о новых санкция против России. О введении новых ограничительных мер в ближайшие дни сообщает Reuters со ссылкой на источник.

При этом агентство не уточняет, какие санкции будут введены, однако отмечает, что помощники действующего американского лидера информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых шагах.

По данным источника, Вашингтон может также ввести санкции против китайских компаний за «оказание помощи России».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против главы аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. По данным властей США, Роган организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.