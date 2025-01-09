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13:28, 9 января 2025Мир

Байден решил ввести новые санкции против России до ухода с поста президента

Reuters: Байден в ближайшие дни объявит о новых санкциях против России
Семен Александров (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден до ухода с поста президента страны объявит о новых санкция против России. О введении новых ограничительных мер в ближайшие дни сообщает Reuters со ссылкой на источник.

При этом агентство не уточняет, какие санкции будут введены, однако отмечает, что помощники действующего американского лидера информируют команду избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых шагах.

По данным источника, Вашингтон может также ввести санкции против китайских компаний за «оказание помощи России».

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против главы аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. По данным властей США, Роган организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.

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