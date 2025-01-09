Байден забыл пол новорожденного ребенка своей внучки Наоми

Президент США Джо Байден сообщил, что вновь стал прадедушкой, но не смог вспомнить пол новорожденного. Его слова приводит журналистский пул Белого дома.

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... 10-фунтовая девочка... мальчик», — рассказал глава государства.

Журналисты отметили, что пол ребенка по-прежнему неясен, поскольку Байден продолжал исправляться.

Ранее американский лидер оговорился и назвал себя своим мужем. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома.

До этого Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.