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01:13, 9 января 2025Мир

Байден забыл пол новорожденного ребенка своей внучки

Байден забыл пол новорожденного ребенка своей внучки Наоми
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что вновь стал прадедушкой, но не смог вспомнить пол новорожденного. Его слова приводит журналистский пул Белого дома.

«Хорошая новость в том, что с сегодняшнего дня я уже прадедушка... 10-фунтовая девочка... мальчик», — рассказал глава государства.

Журналисты отметили, что пол ребенка по-прежнему неясен, поскольку Байден продолжал исправляться.

Ранее американский лидер оговорился и назвал себя своим мужем. «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — заявил Байден в ходе выступления на торжественном ужине Белого дома.

До этого Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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