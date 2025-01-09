Польша разрешила Нетаньяху приехать на годовщину освобождения Аушвица

Премьер Польши Туск допустил приезд Нетаньяху на годовщину освобождения Аушвица

Правительство Польши разрешило премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приехать на памятные мероприятия к 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим) несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Правительство Польской Республики заявляет, что обеспечит свободный и безопасный доступ и участие в мероприятии [к 80-летней годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау] высшим представителям государства Израиль», — процитировал он постановление министров юстиции и иностранных дел Польши.

По его словам, приезд Нетаньяху на территорию Польши оказался «деликатным вопросом». Варшава обязана гарантировать безопасность высоким гостям, однако она является членом МУС, который выдал ордер на арест израильского премьера, объяснил Дональд Туск. Однако после соответствующего запроса со стороны президента Польши Анджея Дуды и его обсуждения в правительстве было решено допустить участие Нетаньяху в этих значимых мероприятиях.

Ранее отказ пригласить Россию на 80-летнюю годовщину освобождения Аушвица осудил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, очень странно, что на памятных мероприятиях не будут представлены освободители узников лагеря смерти.