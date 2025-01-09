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22:26, 9 января 2025Мир

Британских спецназовцев обвинили в массовых убийствах в других странах

Times: Спецназ Британии обвиняют в массовых убийствах в Афганистане и Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Солдат британского спецназа обвиняют в массовых убийствах мирных граждан в Афганистане и Сирии. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что спецназовцы убивали местных жителей по одному лишь подозрению в причастности к терроризму. В ходе расследования в Афганистане были опубликованы показания семи свидетелей из числа британских спецназовцев в связи с утверждениями о том, что три подразделения Специальной авиационной службы (САС) казнили в общей сложности 80 афганцев во время ночных облав в период с 2010 по 2013 год.

По словам одного из свидетелей, спецназовцами могло двигать «разочарование» тем, что у них не было права «задерживать подозреваемых повстанцев на длительный срок».

Ранее ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны.

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