Times: Спецназ Британии обвиняют в массовых убийствах в Афганистане и Сирии

Солдат британского спецназа обвиняют в массовых убийствах мирных граждан в Афганистане и Сирии. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что спецназовцы убивали местных жителей по одному лишь подозрению в причастности к терроризму. В ходе расследования в Афганистане были опубликованы показания семи свидетелей из числа британских спецназовцев в связи с утверждениями о том, что три подразделения Специальной авиационной службы (САС) казнили в общей сложности 80 афганцев во время ночных облав в период с 2010 по 2013 год.

По словам одного из свидетелей, спецназовцами могло двигать «разочарование» тем, что у них не было права «задерживать подозреваемых повстанцев на длительный срок».

Ранее ФСБ рассекретила новые архивные документы об актах геноцида, совершенных гитлеровской полицией в отношении советского народа при помощи украинских националистов на территориях СССР, оккупированных в период Великой Отечественной войны.