Бывшая республика СССР временно прекратила поставлять газ Болгарии

Trend: Поставки газа из Азербайджана приостановили по техническим причинам

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановили по техническим причинам. Об этом со ссылкой на заявление «Булгаргаза» сообщает Trend.

Транзит энергоресурсов из бывшей республики СССР прекратили с 7 января 2025 года. Вторую сторону уведомили об этом за сутки до приостановки прокачки.

«Булгаргазу» удалось оперативно заместить выпавшие объемы топлива благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

«Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе», — заявили представители болгарской компании.

Азербайджан поставляет газ в Болгарию по интерконнектору Греция — Болгария, мощность которого составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.

В конце 2024 года Болгария впервые продала природный газ Молдавии. Поставки в тестовом режиме проходили по Трансбалканскому коридору. Как заявил временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан, количество приобретенного газа составляет 240 мегаватт-часов. Газ был транспортирован через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии.