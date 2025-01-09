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19:26, 9 января 2025Экономика

Бывшая республика СССР временно прекратила поставлять газ Болгарии

Trend: Поставки газа из Азербайджана приостановили по техническим причинам
Вячеслав Агапов

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановили по техническим причинам. Об этом со ссылкой на заявление «Булгаргаза» сообщает Trend.

Транзит энергоресурсов из бывшей республики СССР прекратили с 7 января 2025 года. Вторую сторону уведомили об этом за сутки до приостановки прокачки.

«Булгаргазу» удалось оперативно заместить выпавшие объемы топлива благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

«Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе», — заявили представители болгарской компании.

Азербайджан поставляет газ в Болгарию по интерконнектору Греция — Болгария, мощность которого составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.

В конце 2024 года Болгария впервые продала природный газ Молдавии. Поставки в тестовом режиме проходили по Трансбалканскому коридору. Как заявил временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан, количество приобретенного газа составляет 240 мегаватт-часов. Газ был транспортирован через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии.

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