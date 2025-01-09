Бывший премьер Британии решила засудить нынешнего

Экс-премьер Британии Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру Стармеру

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру страны Киру Стармеру в случае, если он продолжит утверждать, что она «обрушила экономику» в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Лиз Трасс поставила антирекорд пребывания у власти, пробыв на посту главы кабмина всего 49 дней. Экс-премьер решила уйти в отставку на фоне критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису. Ее юристы направили Стармеру письмо с требованием прекратить распространение клеветы.

«Мы не согласны с тем, что любое движение рынка в соответствующий период, упомянутое в ваших клеветнических заявлениях, можно классифицировать как "крах экономики" в любом правильном смысле этих слов», — говорится в адресованном действующему премьеру письме.

20 октября 2022 года Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. После этого глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве.