Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:03, 9 января 2025Мир

Бывший премьер Британии решила засудить нынешнего

Экс-премьер Британии Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру Стармеру
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс пригрозила судом нынешнему премьеру страны Киру Стармеру в случае, если он продолжит утверждать, что она «обрушила экономику» в 2022 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Лиз Трасс поставила антирекорд пребывания у власти, пробыв на посту главы кабмина всего 49 дней. Экс-премьер решила уйти в отставку на фоне критики поспешно принятого экономического плана, который привел к рекордному падению фунта и кризису. Ее юристы направили Стармеру письмо с требованием прекратить распространение клеветы.

«Мы не согласны с тем, что любое движение рынка в соответствующий период, упомянутое в ваших клеветнических заявлениях, можно классифицировать как "крах экономики" в любом правильном смысле этих слов», — говорится в адресованном действующему премьеру письме.

20 октября 2022 года Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. После этого глава Лейбористской партии Кир Стармер призвал провести досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китайцы стали подделывать товары российских брендов. Фальшивки обнаружены в десятках магазинов страны

      Россиянам перечислили неочевидные ошибки в защите от мошенников

      Наемник из Грузии предстанет перед судом за участие в боях против ВС России

      Брук Шилдс рассказала о сделанной хирургом интимной пластике без ее согласия

      Появилось видео боевого вылета российских истребителей в Курской области

      Шольц выступил против повышения расходов на оборону в странах НАТО

      Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей Игр из-за лесных пожаров

      Оператору «Северного потока-2» дали два месяца на выплаты мелким кредиторам

      Назван снижающий продолжительность жизни фактор

      Трампу указали на необходимость разгребать беспорядок после Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше