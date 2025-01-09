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14:09, 9 января 2025Мир

Бывший премьер Словакии раскрыл последствия остановки транзита газа из России

Экс-премьер Словакии Чарногурский: Остановка транзита газа из РФ ударит по ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Ян Чарногурский

Ян Чарногурский. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Остановка транзита газа из России в Европу через территорию Украины ударит по Европейскому союзу (ЕС). Последствия этого события раскрыл бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в беседе с РЕН ТВ.

«Что касается Европы, это будет иметь серьезные последствия для Европы, особенно для экономики, я полагаю», — отметил экс-премьер.

По словам Чарногурского, еще больше снизится конкурентоспособность промышленности ЕС по отношению к промышленности США и ряда азиатских стран. В результате европейские страны продолжат переживать экономический спад. Бывший премьер добавил, что альтернативой российскому газу является американский сжиженный природный газ, который в 2-3 раза дороже российского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бенефициаром остановки транзита российского газа в Европу являются США.

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