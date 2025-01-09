Депутат рассказал о популярных в 2025 году схемах мошенничества

Депутат Немкин: в 2025 году будет популярно мошенничество через QR-коды

В 2025 году среди мошенников будут популярны схемы с использованием QR-кодов и ложных инвестиционных платформ. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин.

«Мошенники создают сайты, предлагающие вложения в криптовалюту или другие финансовые инструменты. Эти платформы выглядят профессионально и внушают доверие. После внесения средств жертва теряет доступ к аккаунту или обнаруживает, что вывести деньги невозможно. Подобные схемы часто сопровождаются агрессивным маркетингом через соцсети», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что сохранит популярность и схема с QR-кодами, при сканировании которых жертва перенаправляется на сайт с предложением об оплате «обучения» для возможности получить высокооплачиваемую работу. «Люди теряют деньги, а вакансии оказываются фальшивкой», — добавил Немкин.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря 2024 года вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.