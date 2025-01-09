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02:39, 9 января 2025Мир

Додик предупредил желающие вступить в ЕС страны Балкан о ловушке

Додик: страны Балкан не должны вступать в Евросоюз
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amel Emric / Reuters

Странам Балкан следует отказаться от вступления в Европейский союз (ЕС). С таким призывом выступил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению государства.

Додик отметил, что сейчас в Европе ухудшается политическая ситуация, о чем свидетельствуют отставки правительства в ряде государств. Кроме того, по его словам, экономики европейских стран находятся в рецессии.

«Балканские страны не должны идти к ЕС. Это ловушка. Пока мы придем в Евросоюз, он пропадет, и уже пропадает», — предупредил президент. Он добавил, что следование «европейскому пути» не приносит положительных результатов.

Ранее Додик заявил, что не намерен подчиняться Западу. Он подчеркнул, что не станет отказываться от своих политических принципов.

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