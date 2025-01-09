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00:48, 9 января 2025Мир

Додик рассказал о потерях Европы на Украине

Додик: Европа проигрывает и теряет миллиарды евро в конфликте на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Европа в ходе конфликта на Украине потеряла миллиарды евро, проигрывая России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал в интервью Радио и телевидению государства.

«Какая Европа? Она потеряла многие миллиарды на войне на Украине и проигрывает в ней. А кто побеждает? Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите"», — заявил он.

Додик также отметил, что Путин не виноват в том, что он «защищает Россию» от Запада, который вооружал Украину в период действия Минских соглашений. Он подчеркнул, что позволять другим государствам причинять вам зло нельзя.

Ранее полковник армии Франции Эрве Карресс заявил, что США обвинят Европу в военном проигрыше Украины. «Уже сегодня американцы продвигают новый нарратив: это не США проиграли конфликт, а европейцы, которые недостаточно помогали Украине», — отметил эксперт.

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