Экс-невеста убитого в Грузии россиянина прокомментировала его смерть

Экс-невеста убитого в Грузии россиянина назвала его слова пророческими

Убитый в Грузии россиянин Виктор Соловьев незадолго до смерти говорил о вещах, которые теперь выглядят пророческими. Об этом рассказала бывшая невеста мужчины Анастасия в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Девушка рассказала, что пересматривает видео, где убитый пел песню: «Еще чуть-чуть и прямо в рай». «И как-то иначе теперь смотришь на все это...», — прокомментировала она.

Кроме того, мужчина отвечал на вопрос о детях словами «уже не надо, в этом уже нет смысла», уточнила она. Также Анастасия подчеркнула, что во время их последнего разговора в декабре россиянин был подавлен: он хотел продать свой бизнес и улететь на Бали.

6 января МВД Грузии заявило об обнаружении тела российского туриста, похищенного в Грузии. По горячим следам правоохранителям удалось задержать двоих предположительных преступников — 1986 и 1992 годов рождения.