Эстония захотела добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Певкур: Эстония планирует добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Эстония планирует добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море и рассматривает возможность усиления собственной морской обороны. Об этом заявил министр обороны республики Ханно Певкур, передает ERR.

«В НАТО было решено, что страны Балтийского моря будут совместно руководить Центром морских операций для защиты Балтийского моря. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия», — сказал он.

Как отметил министр, также ведутся переговоры о подключении к данной деятельности Швеции и Польши, чтобы они могли начать ротацию.

Отмечается, что на этой неделе Певкур планирует внести на рассмотрение правительства законопроект о расширении полномочий ВМС Эстонии в случае возможного саботажа. По его словам, флот получит право вмешиваться и в экономических водах. Министр подчеркнул, что подготовка проекта находится на завершающей стадии.

Ранее стало известно, что Эстония направила патрульный корабль Военно-морских сил (ВМС) в Балтийское море для защиты финско-эстонского энергокабеля EstLink 1. Отправленное судно Raju будет активно контактировать с ВМС и пограничной службой Финляндии.