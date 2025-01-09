ФСБ сообщила о лишении иностранца российского гражданства за разбои и поджоги

ФСБ: Суд в Калуге дал 5 лет уроженцу ближнего зарубежья и лишил гражданства РФ

Калужский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы уроженца ближнего зарубежья за ряд тяжких преступлений на территории региона, которые способствовали росту межнациональной напряженности. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ФСБ по Калужской области.

Осужденный иностранец также лишен гражданства России за деструктивную деятельность.

По данным ФСБ, в 2023 году мужчина, используя холодное оружие, совершил несколько разбойных нападений, вымогательство, поджоги домов и машин жителей Калужской области.

8 января Федеральная служба судебных приставов сообщила, что свыше 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворили из России в 2024 году за нарушение миграционных правил.