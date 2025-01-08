Более 80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

Из России за год принудительно выдворили более 80 тысяч мигрантов

Более 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворили из России в 2024 году за нарушение миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов РФ.

Годом ранее число выдворенных мигрантов было в два раза меньше — порядка 44,2 тысячи человек. В 2022 году их число составило 26,6 тысячи.

С 5 февраля МВД получит право выдворять иностранцев за пределы России. Пока это могут делать только судьи и пограничники. Законопроект о праве должностных лиц МВД принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России внесли в Госдуму в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал документ в августе.