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13:35, 8 января 2025Силовые структуры

Более 80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

Из России за год принудительно выдворили более 80 тысяч мигрантов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Более 80 тысяч иностранцев и лиц без гражданства принудительно выдворили из России в 2024 году за нарушение миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе судебных приставов РФ.

Годом ранее число выдворенных мигрантов было в два раза меньше — порядка 44,2 тысячи человек. В 2022 году их число составило 26,6 тысячи.

С 5 февраля МВД получит право выдворять иностранцев за пределы России. Пока это могут делать только судьи и пограничники. Законопроект о праве должностных лиц МВД принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России внесли в Госдуму в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал документ в августе.

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