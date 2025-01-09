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18:19, 9 января 2025Бывший СССР

Грузинский суд арестовал обвиняемых по делу о расправе над россиянином

Грузинский суд арестовал двух обвиняемых по делу о расправе над россиянином
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Шламов / РИА Новости

Грузинский суд арестовал двух обвиняемых по делу о нападении и расправе над россиянином в Сванетии. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2».

«Суд применил тюремное заключение в качестве меры пресечения в отношении двух лиц», — сказано в сообщении. Уточняется, что сторона обвинения назвала разные мотивы для предварительного заключения под стражу.

Кроме того, как отмечается, адвокат одного из обвиняемых потребовал назначить денежный залог в качестве меры пресечения. Сторона защиты второго задержанного попросила не применять меру пресечения. Однако адвокат предложил судье рассмотреть залог в пять тысяч лари в качестве альтернативного решения. Также сообщается, что один из обвиняемых Реваз Пакелян ответил на вопрос прокурора, стрелял ли он в россиянина. Он ответил, что стрелял, «чтобы защитить себя».

Ранее стало известно, что успешного предпринимателя Виктора Соловьева похитили во время дорожного конфликта 5 января. Тульского бизнесмена обнаружили без признаков жизни в реке Накра. Подозреваемых нашли через два дня. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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