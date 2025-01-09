Губернатор раскрыл последствия атаки украинских дронов на Энгельс

Глава Саратовской области: требуется время для ликвидации последствий атаки БПЛА

Для ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс требуется время. Об этом заявил глава Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Губернатор раскрыл последствия атаки украинских дронов. По его словам, на текущий момент экстренные службы продолжают ликвидацию возникшего пожара.

«Специалисты поясняют, что требуется определенное время для завершения процесса выгорания. Ситуация находится на контроле», — заключил Бусаргин.

Он также отметил, что имеющихся на объекте сил и средств достаточно, а дополнительную технику к месту происшествия направят в случае необходимости.

По данным губернатора, угрозы для жилых зданий нет. При этом специалисты управления Роспотребнадзора продолжают контролировать состояние воздуха в районе возгорания. «Нарушений не выявлено», — добавил он.

В ночь на 8 января Энгельс и Саратов подверглись атаке украинских беспилотников. Повреждение получило одно из промышленных предприятий. При тушении возгорания пострадали три сотрудника МЧС, двоих из них спасти не удалось, третий находится в тяжелом состоянии. В Энгельсе объявлен режим чрезвычайной ситуации.