Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по Краснодарскому краю

Губернатор Кондратьев: в станице Петровской из-за атаки ВСУ поврежден газопровод

Газопровод в Славянском районе Краснодарского края оказался поврежден в результате попытки удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. Об этом, раскрывая последствия случившегося, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется», — сообщил глава региона.

По его словам, ВСУ пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и специальных служб, Кондратьев поручил главе муниципалитета помочь жителям в восстановлении поврежденного из-за украинской атаки имущества.

В ночь на 9 января жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах. В городе прозвучало от четырех до одиннадцати взрывов, на его окраине были видны яркие вспышки в небе. Впоследствии Минобороны уточнило, что над Краснодарским краем за ночь сбили девять беспилотников.

По данным ведомства, всего за ночь над Россией сбили 15 беспилотников. Силы ПВО перехватили дроны над тремя регионами — Краснодарским краем, а также Брянской и Белгородской областями.