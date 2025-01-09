Хакеры раскрыли данные работников украинских военкоматов

Группировка хакеров «Берегини» раскрыла данные работников украинских военкоматов

Украинские хакеры из группировки «Берегини» раскрыли данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру»). Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Кибервзломщики указали, что именно эти персоны из списка бусифицируют граждан на улицах, а также, «обещая хорошие деньги и рай, отправляют украинцев в ад». «Берегини» призвали украинцев внимательно изучить список и поискать там своих соседей. «Будете знать, кто виноват в том, что ваших сыновей, мужей и братьев отправляют на бессмысленную бойню», — резюмировали хакеры.

Ранее обозначающее принудительную мобилизацию по ускоренной процецуре слово «бусификация» было признано словом года на Украине. Оно выиграло конкуренцию у терминов «СЗЧ» (СОЧ, самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») и «Курская операция».