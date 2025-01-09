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08:49, 9 января 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о появлении неуязвимых дронов ВСУ

Марочко: у ВСУ появились неуязвимые к средствам РЭБ дроны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились модернизированные дроны, неуязвимые к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, новые модификации беспилотников используются на участке Липцы-Волчанск. Эксперт отметил, что для модернизации были взяты тяжелые сельскохозяйственные дроны. «При модернизации в большинстве случаев устанавливаются более современные средства управления и связи, которые практически не подвержены воздействию наших средств РЭБ, а также современная оптика, работающая в различных диапазонах», — рассказал он.

Как отметил Марочко, чаще всего усовершенствованные дроны «Баба-яга» используют в ночное время суток. По его словам, бойцы ВСУ стараются держать высоту 100 метров и выше при полетах для обнаружения и поражения целей. Также бывший военнослужащий отметил, что украинские военные используют мелкие и более маневренные дроны для тактики роевых налетов перед вылетами тяжелых беспилотников. Он также подчеркнул, что солдаты ВСУ стали действовать аккуратнее и более точечно.

Ранее глава главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны Российской армии становятся огромной проблемой для ВСУ. По его мнению, их невозможно остановить, используя системы РЭБ.

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