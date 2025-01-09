Маск: Решение украинского конфликта возможно при сильном лидерстве внутри США

Американский предприниматель Илон Маск назвал необходимое условие для урегулирования конфликта на Украине. Об этом миллиардер заявил во время онлайн-дискуссии с сопредседателем немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в социальной сети Х.

По его мнению, это возможно, но требует сильного лидерства внутри США. Маск добавил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить конфликт «довольно быстро». При этом предприниматель отказался комментировать, как именно политик намерен это сделать.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трамп и Маск могут просто купить земли Канады и Гренландии, сделав их своей частной собственностью. По его словам, неясно, зачем США аннексировать эти территории.