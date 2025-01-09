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09:23, 9 января 2025Мир

Маск захотел сместить премьера Великобритании

FT: Маск захотел убрать Стармера с должности премьер-министра Великобритании
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск в личных беседах со своими сторонниками обсуждал возможность убрать Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов, которые пройдут в августе 2029 года. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Маск и его сторонники правых взглядов изучают, каким образом они могли бы дестабилизировать правительство лейбористов. В частности, рассматривается возможность поддержать другие политические движения в Великобритании, включая правую партию Reform UK. Таким образом миллиардер хочет спровоцировать смену британского премьера еще до следующих парламентских выборов», — передает газета.

Авторы материала также указали на то, что Маск «в последние полгода стал проявлять особый интерес» к британской политике, все больше критикуя правительство во главе со Стармером.

3 января Маск назвал Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами. Кроме того, он призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент и назначить всеобщие выборы.

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