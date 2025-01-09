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15:14, 9 января 2025Экономика

Автолюбителей проинструктировали на случай промерзания моторного масла

Автоэксперт Бахарев: двигатель с замерзшим маслом не стоит заводить повторно
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нередко в холод масло в двигателе замерзает. Что делать в таком случае, «Российской газете» пояснил технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Осознав проблему, не стоит повторно заводить мотор — такая нагрузка может привести к поломке. Если время поджимает, лучше сразу вызвать такси или воспользоваться общественными транспортом. Если водитель располагает временем, можно попытаться прогреть двигатель. Для этого можно применить предпусковой подогреватель или обогреватель из гаража, инструктирует Бахарев. Помимо этого, сподручными будут обычная грелка с водой или строительный фен — ими нужно подогреть поддон картера.

Открытый огонь использовать не рекомендуется — технические жидкости в автомеханизмах легко воспламеняются. Поэтому водителям стоит отказаться от зажигалок, горелок и тепловых пушек, предупреждает эксперт. Однако ни один из этих способов не гарантирует стопроцентного успеха — эффективнее всего воспользоваться теплым боксом, автосервисом или мойкой. Добраться до них лучше на эвакуаторе, считает специалист. Оттаявшее масло не помешает заменить новым с соответствующим для зимы классом вязкости.

Ранее россиян предостерегли заводить машину с «толкача». При таком запуске можно повредить ремень ГРМ — деталь может сместиться или вовсе оборваться, сломав клапаны или поршни. Их ремонт может встать в сотни тысяч рублей.

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