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14:21, 9 января 2025Из жизни

Мэр европейского города запретил жителям болеть

Мэр города Белькастро на юге Италии издал указ, запрещающий жителям болеть
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Жителям Белькастро, небольшого города на юге Италии, запретили болеть в официальном указе. Об этом пишет Catanzaro Informa.

Мэр европейского города издал указ, требующий от местных жителей «избегать заражения любыми заболеваниями, которые требуют оказания медпомощи, особенно экстренной». Таким образом мэр Антонио Торкья решил оповестить людей о нехватке ресурсов и кадров в области здравоохранения. Он отдельно отметил, что к указу стоит относиться «с долей иронии».

Это не просто провокация, указ — это крик о помощи, способ привлечь внимание к неприемлемой ситуации

Антонио Торкьямэр Белькастро

Население Белькастро составляет около 1300 человек, половина из них — пенсионеры. В городе есть медпункт, но он часто закрыт. Кроме того, дежурные врачи не работают в выходные и праздники и не выходят на ночные смены. Ближайший пункт неотложной помощи находится в 45 километрах.

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Ранее сообщалось, что преступники стали приезжать в США по специальной визовой программе для туристов и грабить богатые районы Калифорнии. Власти города заявили, что программа туристических виз должна была улучшить экономические показатели, но вместо этого привлекла грабителей.

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