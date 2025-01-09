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13:25, 9 января 2025Экономика

Индекс Мосбиржи упал до минимума с начала года

Российский фондовый рынок в первый рабочий день упал до минимума с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В первый рабочий день в России в 2025 году индекс Мосбиржи ускорил падение. На минимуме он доходил до 2782 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Торги на Мосбирже начались 3 января, также они проводились 7 и 8 января. В эти дни фондовый рынок отступал от локального максимума, достигнутого в последний торговый день 2024 года.

Индекс РТС опустился до 862 пунктов, а курс юаня поднимался до 13,78 рубля. Одной из причин падения является коррекция после позитивной реакции на решение Центробанка не поднимать ключевую ставку 20 декабря прошлого года. Другой может выступать угроза новых санкций в отношении российского экспорта нефти, что давит на компании отрасли.

На этой неделе стало известно, что администрация уходящего президента США Джо Байдена собирается ввести новые санкции против российского теневого флота, перевозящего нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

Ранее главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах не исключил, что ужесточение санкций в отношении России и торговые войны, которые грозит затеять избранный президент США Дональд Трамп, могут ударить по мировой экономике и запустить цепную реакцию падения экспорта.

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