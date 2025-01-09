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21:08, 9 января 2025Забота о себе

Мужчинам объяснили скрытую причину проблем с потенцией после новогодних праздников

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rachata Teyparsit / Shutterstock / Fotodom

Уролог Резеда Шакирова предупредила, что после новогодних праздников у некоторых мужчин возникают проблемы с потенцией и может пропасть сексуальное желание. Скрытую причину появления интимных проблем она назвала «Газете.Ru».

По словам Шакировой, главная причина проблем с мужским здоровьем — алкоголь. Она объяснила, что в малых дозах крепкие напитки помогают снять стресс и расслабиться, но в больших — подавляют нервную систему, замедляя реакции, в том числе и сексуальные.

Проблемы в сексе могут быть связаны и с жирной пищей, продолжила уролог. Из-за ее чрезмерного употребления в крови увеличивается уровень жиров, кровообращение ухудшается, а недостаток притока крови к гениталиям негативно сказывается на эрекции.

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«Ночные гулянья, недосып в праздничный период негативно отражаются на уровне тестостерона, так как этот гормон активно вырабатывается во время глубокого сна. После нескольких бессонных ночей мужчины могут замечать снижение полового влечения, раздражительность и упадок сил, что вредит качеству интимной жизни», — подытожила специалистка.

Ранее уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников поставил точку в вопросе о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает эксперт.

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