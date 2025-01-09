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09:58, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение армии России на нескольких участках фронта

Deep State: ВС России продвинулись на нескольких направлениях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения ВС России продвинулись на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил украинский аналитический центр Deep State в своем Telegram-канале.

Отмечается, что подразделениям армии России удалось продвинуться в районе населенных пунктов Торецк, Песчаное, Воздвиженка, Барановка, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВС России продвинулись и расширили плацдарм в населенном пункте Двуречная на купянском участке фронта.

Кроме того, он добавил, что ВС РФ заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Западное и взяли под огневой контроль украинский блокпост восточнее населенного пункта.

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