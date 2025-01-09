На Украине рассказали об угрозе выхода в тыл ВСУ на волчанском направлении

Глава Купянской ГВА Беседин: ВС России могут зайти в тыл ВСУ под Купянском

Российские войска могут зайти в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе Волчанска и прорваться в Купянск. О критической ситуации для украинской армии на волчанском направлении рассказал глава Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин, сообщает в Telegram-издание «Страна.ua».

«Враг собирается закрепиться в самом поселке [Двуречное] на правом берегу Оскола. Таким образом, если им удастся перебросить технику на правый берег Оскола, то будет угроза захода в тыл на волчанском направлении и непосредственно в Купянск», — заявил чиновник.

Отмечается, что расстояние от Двуречного до Волчанска составляет около 10 километров, а расстояние от Волчанска до Купянска — еще два километра.

Ранее стало известно о продвижении армии России на купянском направлении. Сообщалось о расширении плацдарма в населенном пункте Двуречная.