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12:12, 9 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о приближении российских военных к Купянску

Начальник ГВА Беседин: линия фронта находится в двух километрах от Купянска
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные приблизились к Купянску. Об этом сообщил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин, передает «РБК-Украина».

По его словам, линия фронта находится в двух километрах от города. Он также рассказал о постоянных попытках Вооруженных сил России совершить штурмовые действия на данном участке передовой.

«Враг пытается выйти на основную трассу Сватово — Купянск, чтобы потом выйти на сам город. Также очень сложная ситуация в направлении Загрызово — Лозовая — Кругляковка», — заявил Беседин.

Ранее стало известно о продвижении армии России на купянском направлении. Сообщалось о расширении плацдарма в населенном пункте Двуречная.

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