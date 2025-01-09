На украинских минометчиков завели уголовное дело за обстрел российского поселка

На обстрелявших поселок Теткино в Курской области бойцов ВСУ завели дело

Российские следователи завели уголовное дело о террористическом акте против мирного населения Курской области. Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Дело возбуждено против представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к минометному обстрелу поселка Теткино в Глушковском районе Курской области. 8 января они обстреляли минами населенных пункт, что привело к ранению мирного жителя.

Следователи установят всех причастных к произошедшему представителей ВСУ.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Павло Розлача за применение запрещенных средств и методов ведения войны.