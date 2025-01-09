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16:14, 9 января 2025Силовые структуры

На украинских минометчиков завели уголовное дело за обстрел российского поселка

На обстрелявших поселок Теткино в Курской области бойцов ВСУ завели дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские следователи завели уголовное дело о террористическом акте против мирного населения Курской области. Об этом в четверг, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Дело возбуждено против представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к минометному обстрелу поселка Теткино в Глушковском районе Курской области. 8 января они обстреляли минами населенных пункт, что привело к ранению мирного жителя.
Следователи установят всех причастных к произошедшему представителей ВСУ.

Ранее сотрудники СКР возбудили уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Павло Розлача за применение запрещенных средств и методов ведения войны.

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