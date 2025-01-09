Над Курской областью сбили ракету ВСУ

Система ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей, заявил, что около 40 000 солдат Вооруженных сил Украины ожидают приказа о наступлении на Курскую область. По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области. В наступлении также планируется задействовать около 600 единиц техники, утверждает боец.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, никто не пострадал, однако обломками повреждено промышленное предприятие, там возник пожар.