Названа страна с самой простой процедурой получения визы в 2025 году

Испания названа страной с самой простой процедурой получения визы в 2025 году. Об этом рассказал российский блогер на своей странице @primeman11 в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, эта европейская страна выдает визы всего за две недели со статистикой одобрения 95 процентов. При этом обладатель такого шенгена получает доступ сразу к 30 странам Евросоюза.

Ранее Болгария выдвинула новые требования к пакету документов россиян, желающих получить шенген. Теперь заявителям-пенсионерам потребуется справка из Социального фонда России, в которой будет указана их деятельность за предыдущие десять лет.

