Один из лидеров якудза признал вину в торговле ядерными материалами

NBC: японский мафиози Эбисава признался в торговле ядерными материалами

Лидер японской мафии якудза Такеши Эбисава признал себя виновным в торговле ядерными материалами из Мьянмы по всему миру. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США.

«60-летний гражданин Японии Такеши Эбисава признал себя виновным в сговоре с сетью сообщников, которые занимались контрабандой ядерных материалов, включая уран и оружейный плутоний из Мьянмы в другие страны», — отмечается в заявлении Минюста.

Эбисава также признал себя виновным в международной торговле наркотиками и оружием.

22 февраля 2024 года Минюст США обвинил Такеши Эбисаву в передаче Ирану ядерных образцов. По данным прокуратуры, материал был перевезен контрабандой из Мьянмы в Таиланд. Затем образцы конфисковали и выяснили, что они содержали уран и оружейный плутоний, которые используются в создании ядерного оружия.