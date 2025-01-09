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09:53, 9 января 2025Мир

Оппонент Трампа согласился помочь переименовать Мексиканский залив при одном условии

Демократ Шумер поможет Трампу переименовать Мексиканский залив при одном условии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Чак Шумер

Чак Шумер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Демократы могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу переименовать Мексиканский залив, но только при условии, если он согласится на совместную работу с Демократической партией над планом по снижению расходов для американцев. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает Newsweek.

«Позвольте мне сказать следующее: я бы согласился работать с Трампом над переименованием Мексиканского залива, но только если он сначала согласится работать с нами над реальным планом по снижению расходов для американцев. Это то, на чем американский народ хочет, чтобы мы сосредоточились в первую очередь, а не на переименовании водоемов», — отметил сенатор.

По мнению Шумера, Трамп «запутался» и предложил переименовать Мексиканский залив в качестве способа «отвлечь Америку безумными идеями», которые не «помогут людям сэкономить деньги в продуктовом магазине» или «сделают походы в аптеку более доступными».

7 января Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Он также назвал такое предложение «уместным».

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