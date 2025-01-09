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00:12, 10 января 2025Мир

В Нидерландах сообщили об ускорении военной помощи Украине

Министр обороны Брекелманс: Нидерланды ускоряют военную помощь Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Нидерланды ускоряют военную помощь Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х.

По словам главы Минобороны, за последние месяцы страна осуществила помощь почти на два миллиарда евро, среди которой много боеприпасов.

Кроме того, Брекелманс сообщил, что провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым о возможностях совместного усиления военного производства — в частности, беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты проходят обучение управлению истребителями F-16 в Румынии, Дании, Канаде, Франции и Великобритании.

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